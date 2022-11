Frostige Tiefstwerte erwartet : Der Winter nähert sich mit langsamen Schritten dem Großherzogtum

LUXEMBURG – Schon seit einigen Tagen ist es deutlich spürbar: Der Winter naht und beschert uns frostige Temperaturen in den kommenden Tagen.

Laut Vorhersage von MeteoLux liegen die Höchsttemperaturen am kommenden Dienstag und Mittwoch zwischen sechs bis maximal acht Grad Celsius. Das kann der Donnerstag allerdings noch toppen, der uns laut Prognose mit nur vier bis sechs Grad Celsius schon einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Winterzeit liefert. Auch das Wochenende verspricht nach Angaben von MeteoLux frostig zu werden: In Richtung des zweiten Advents sinkt das Quecksilber dann auf drei bis fünf Grad Celsius. Vor allem in den Morgenstunden soll es – naturgemäß – besonders frostig werden: Während die Wetterexperten für den Dienstagmorgen noch Temperaturen von vier bis sechs Grad Celsius prognostizieren, sollen die Werte für den kommenden Samstagmorgen bei knackigen 0 Grad Celsius liegen.