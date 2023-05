CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2023

Vor 200 Jahren wurden diese zwei Rembrandt-Gemälde zum letzten Mal öffentlich gezeigt. Danach wurden sie von der Öffentlichkeit vergessen. Im Juli sollen sie in einem Londoner Auktionshaus unter den Hammer kommen und zusammen einen Gewinn von 5,6 bis 8,9 Millionen Euro einbringen.

Gemälde wurden nach 1824 in einer Privatsammlung vergessen

Bis 1760 blieben die Portraits im Besitz der Familie, wurden dann versteigert und befanden sich in verschiedenen Privatsammlungen, bis sie 1824 zum letzten Mal bei Christie’s versteigert wurden. Sie blieben danach in einer Privatsammlung, gerieten in Vergessenheit und waren der «Wissenschaft seither völlig unbekannt», teilt das Auktionshaus mit.