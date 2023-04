Taxibetrug in Paris: Der wohl dreisteste Taxifahrer der Welt rundet Fahrpreis ums Hundertfache auf

Vorsicht im Ausland: So mancher Taxifahrer hat seine Tricks in petto.

Die Polizei in Paris hat einen Taxifahrer festgenommen, der reihenweise ausländische Touristen abgezockt und in einem Fall den hundertfachen Tarif abgebucht haben soll. Statt 15,40 Euro kassierte er bei einem Spanier heimlich 1540 Euro ab, wie die Zeitung «Le Parisien» am Mittwoch unter Verweis auf die Polizei berichtete. Der Spanier erstattete, anders als viele Touristen vor ihm, Anzeige, und die Betrugsmasche des 30-Jährigen flog auf.