DFB: Derbyfieber im Pokal – Das Wochenende hat viel zu bieten

GROSSREGION – Am heutigen Freitag starten die deutschen Teams in den Pokal. Vor allem der Südwesten Deutschlands ist in diesem Jahr gut vertreten.

Rüdiger Ziehl ist vor dem heißen Tanz mit dem KSC optimistisch und erinnert an vergangene Pokal-Triumphe der Saarbrücker. Harry Langer/Defodi Images/dpa-Zentralbild/dpa

Fußball satt heißt es in der Großregion an diesem Wochenende. Der DFB-Pokal geht in seine erste Runde und schafft optimale Bedingungen für Groundhopper (falls sie noch an Tickets kommen).

Los geht’s heute im Saarbrücker Ludwigspark mit der Begegnung des Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC (2. Liga). Zwar gehen die Badener als «natürlicher Favorit» ins Rennen, jedoch hat der FCS schon des Öfteren im Pokal für Furore gesorgt – zuletzt 2020 als sie noch als Viertligist bis ins Halbfinale vordrängen konnten. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Am Samstag empfängt dann 2. Ligaaufsteiger SV Elversberg die Gäste vom FSV Mainz 05 (1. Liga). Die Gäste erwartet ein schweres Spiel und muss sich vor allem auf eine eingespielte und schlagkräftige Offensive der Saarländer einstellen. Nachdem Assist-Profi Rochelt in dieser Woche seinen Vertrag beim SVE verlängert hat, wird er besonders motiviert sein, seine Vorlagenquote nach oben zu schrauben. Anstoß ist am Samstag um 18 Uhr in der Kaiserlinde.

Kleines Derby an Mosel und Rhein

Am Sonntag heißt es für die Fans des 1. FC Kaiserslautern «ab an den Rhein». Dort treffen die roten Teufel auf den Oberligisten FC Rot-Weiß Koblenz. Lautern geht als haushoher Favorit ins Rennen, muss nach zwei erfolglosen Spielen zu Ligabeginn allerdings wieder in die Spur kommen. Voraussichtlich wieder mit an Bord ist Torjäger Terrence Boyd, was die Lautrer hoffen lässt. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr.