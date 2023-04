Luxemburg: Derzeitiges Steuersystem erntet Kritik von allen Seiten

Familien mit nur einem Elternteil, Alleinstehende oder auch Personen in eingetragener Partnerschaft prangern das derzeit in Luxemburg geltende Steuersystem an. Drei Petitionen zu diesem Thema können auf der Website der Abgeordnetenkammer unterzeichnet werden – zwei davon haben bereits die für eine öffentliche Debatte erforderliche Schallmauer von 4500 Unterschriften durchbrochen.