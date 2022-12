South Carolina : Des Betrugs bezichtigte Zwillinge erhalten vor Gericht 1,5 Mio. Dollar

«Es war niederschmetternd», erzählt Kellie Bingham (31) rückblickend auf die Reaktionen, die sie und ihre Zwillingsschwester Kayla nach einer Prüfung an der Medizinischen Universität von South Carolina erhielten. «Wir wussten beide, dass wir nichts verbrochen hatten.» Und Kayla sagt: «Wo immer wir auch hingingen, tuschelten die Leute über uns, und überall wurden wir kühl aufgenommen.» Von Partys wurden sie ausgeladen, andere Studentinnen und Studenten sprachen nicht mehr mit ihnen. Das Ganze sei so weit gegangen, dass sie nur noch Essen bestellten und nicht mehr in Restaurants gingen.

Der Grund für das Mobbing: Kellie und Kayla, die zusammen studierten, waren bei einer wichtigen Zwischenprüfung an den gleichen Tisch gesetzt worden – danach beschuldigte man sie des Betrugs. Obwohl sie sich wegen der Monitore auf dem Tisch gar nicht sehen konnten, hatten sie laut Uni-Mitarbeitern, die sie beobachteten, wiederholt in Richtung Bildschirm mit dem Kopf genickt und überhaupt ein so ähnliches Verhalten an den Tag gelegt, dass Beobachter sicher waren, sie würden mithilfe eines Codes kommunizieren. «Wir haben nur wegen einer Frage zum Computer genickt», sagt Kayla gegenüber dem Insider.