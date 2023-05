Khamzat Chimaev: Deshalb hat sich dieser UFC-Star nach Luxemburg verirrt

LUXEMBURG – Khamzat Chimaev ist einer der Stars in der MMA-Welt und möchte ganz nach oben. Auf seinem Weg dahin, hat der Schwede einen Abstecher ins Großherzogtum gewagt.

Er ist eine der Galionsfiguren in der Mixed-Martial-Arts-Kampfsportwelt und ein aufsteigender UFC-Star. Umso überraschender, dass es Khamzat Chimaev ins Großherzogtum verschlagen hat – ein Land indem MMA nicht zu den begehrtesten Sportarten zählt. Dem Schweden mit tschetschenischen Wurzeln – der im Octagon bisher ungeschlagen ist – stehen wichtige Kämpfe bevor. Und für diese trainiert er eine Woche in Luxemburg bis er am Freitag wieder seine Koffer packt.

Doch was genau hat den MMA-Fighter dazu bewegt, in Livingen seine Kampffertigkeiten weiter auszubauen? Chimaev ist eng mit Issa Isakov befreundet – einem Kämpfer aus Arlon – der im luxemburgischen Soko Training Center arbeitet und regelmäßig rollt. Um sich einen Tapetenwechsel zu gönnen, hat er kurzerhand beschlossen seinen Freund zu besuchen und ist offenbar sehr angetan vom Großherzogtum. «Issa hat mir einiges gezeigt und wir fahren jeden Tag auf einen Kaffee in die Stadt, es ist wirklich ein netter Ort», erzählt der 29-Jährige.

Ein voller Terminplan

Auch wenn der nächste Kampf erst im Oktober stattfindet, hat der Schwede mit zwei Trainingseinheiten täglich bereits jetzt einen vollen Terminkalender. In rund fünf Monaten tritt er in Abu Dhabi dann gegen Nigerianer Kamaru Usman – dem ehemaligen UFC-Champion im Weltergewicht (Gewichtsklasse 70 bis 77 Kilogramm) – an.

Bis dahin genießt er allerdings fremde Kulturen und Länder und rollt mit seinem Freund Isakov und dem luxemburgischen Trainer Miomir Vujovic. Vermissen tue er nichts für sein Training und es sei allemal vorteilhaft andere Sportler und deren Methoden kennenzulernen, wie Chimaev erklärt.