In Düsseldorf: Deshalb müssen Harry und Meghan aufs Polizeiaufgebot verzichten

1 / 5 Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) sind seit Samstag in England. IMAGO/Pacific Press Agency Das Paar nimmt bis Ende der Woche an diversen Wohltätigkeitsveranstaltungen in Großbritannien und Deutschland teil. REUTERS Am Montag werden sie beim «One Young World Summit» in Manchester erwartet, wo die US-Amerikanerin eine Rede in Großbritannien halten wird. AFP

Es ist ein Blitzbesuch, den Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (37) in Deutschland absolvieren werden. Am Dienstag wird das Herzog-Paar im Rahmen ihrer Europa-Tour nach Düsseldorf reisen. Anlass sind die im kommenden Jahr im Rheinland stattfindenden Invictus Games, eine Sportveranstaltung für paralympische Wettkämpfe von Kriegsveteranen. Doch was ist von dem nur wenige Stunden dauernden Besuch in der deutschen Stadt zu erwarten?

Laut dem veröffentlichten Programm werden die beiden am frühen Nachmittag ankommen. Zunächst soll es einen Empfang im Rathaus geben, bei dem der Queen-Enkel eine Rede halten und sich anschließend mit Meghan ins Goldene Buch der Stadt eintragen wird. Dann werden sie mit der MS RheinGalaxie über den Rhein schippern und noch an einer Pressekonferenz in der Merkur-Spiel-Arena teilnehmen, wo sich Prinz Harry auch mit den Organisatoren, den Athleten und deren Familien trifft. Dabei dürfen ihm aber keine Fragen von anwesenden Journalistinnen und Journalisten gestellt werden.

Wer vor Ort sein sollte und einen Blick auf das Paar erhaschen möchte, hat laut «Bild» vor dem Rathaus die besten Chancen. Schaulustige werden zunächst aus einem abgesperrten Bereich samt Taschenkontrolle mit etwas Distanz die Ankunft von Meghan und Harry beobachten können. Sobald der Herzog und die Herzogin wieder aus dem Rathaus kommen, sollen die Wartenden am Zaun direkt am roten Teppich stehen können.

Die Düsseldorfer Polizei ist auf die Ankunft der Sussexes vorbereitet, doch ein Großaufgebot werde es nicht geben. «Es wird kein Staatsbesuch, Harry und Meghan reisen als Privatpersonen an», erklärt Andre Hartwich, Polizeisprecher aus Düsseldorf, gegenüber RND. Es werden keine extra Polizistinnen und Polizisten für den Tag eingesetzt und es werde auch keine klassischen Straßensperren geben, heißt es weiter. Sollte es zu Zwischenfällen kommen, werde man gegebenenfalls einschreiten. Generell sei es laut dem Sprecher aber vor allem Sache des Gastgebers, also der Invictus-Games-Organisatoren, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.