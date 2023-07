Luxemburger Behörde warnt: Deshalb solltest Du keinen Vierbeiner aus dem Urlaub mitbringen

Schnell hat man im Urlaub sein Herz an eines der dort streunenden Fellknäuel verloren. Gerade in den Urlaubsregionen in Südeuropa ist das Tierleid groß und es tummeln sich unzählige herrenlose Vierbeiner auf den Straßen, die unselten Mitgefühl bei Touristen auslösen. Sie einfach mit nach Hause nehmen sollte man sie dennoch nicht, wie die luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelbehörde am Montagmorgen erinnert. Demnach sei dringend davon abzusehen, «Tiere mitzubringen, deren Gesundheitsstatus unbekannt ist oder deren Einfuhrpapiere nicht in Ordnung sind.»