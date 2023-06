Luxemburg: Deshalb solltest Du die Haustür lieber zulassen, wenn ein Händler anklopft

Schneller Service, attraktive Preise: damit werben meist Unternehmer, wenn sie versuchen, ein Geschäft direkt an der Haustür abzuschließen. Häufig handelt es sich dabei um kleinere Arbeiten oder Verkaufsware. Zwar ist dieses Vorgehen nicht illegal, solange deutlich ist, dass ein solches Vorgehen nicht kategorisch abgelehnt wird – beispielsweise durch einen entsprechenden Aufkleber an der Haustür – dennoch erinnert das Verbraucherschutzministerium am heutigen Donnerstag an einige wichtige Aspekte, die es bei sogenannten Haustürgeschäften zu beachten gilt: