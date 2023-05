Körperbehaarung: Deshalb wachsen deine Haare ständig ein – das hilft

Kämpfst du ab und an mit eingewachsenen Haaren? Eine Dermatologin verrät, wie du am besten vorbeugst.

Wieso wachsen Haare ein?

Leider bist du selbst schuld daran, dass deine Haare einwachsen. «Bei der Rasur werden die Haare sehr kurz und schräg gekappt», erklärt Dr. med. Scherrer. «Dadurch können sie – vor allem bei bereits vorhandener Neigung, also etwa bei krausen oder dicken Haaren – gekrümmt aus der Haut aus- und direkt wieder eintreten.» Beim Epilieren bist du auch nicht davor gefeit: «Die nachwachsenden Haare können schon beim Austreten aus dem Haarfollikel in die Haut einwachsen, weil sie sehr dünn sind und es nicht durch die Haut schaffen.» Kommt dann noch Schmutz dazu oder wird viel an der Haut herumgedoktert, ist eine Entzündung meist nicht weit.