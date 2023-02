Luxemburg: Deshalb werden Gebrauchtwagen immer teurer

Die Preise für Gebrauchtwagen schießen seit einiger Zeit in die Höhe. Ein Trend, der letztlich mit der Neuwagenproduktion zusammenhängt: Zuerst wegen der Coronakrise, dann wegen des Ukraine-Kriegs, dem Mangel an Halbleitern, logistischen Problemen usw. ging die Neuproduktion zurück. «Die Preise folgen dem Gesetz von Angebot und Nachfrage», sagt Philippe Mersch, Präsident der Fédération des distributeurs automobiles et de la Mobilité (Fedamo).

2022 wurden im Großherzogtum 58.633 Gebrauchtwagen zugelassen, das sind 10,9 Prozent weniger als 2021, welches ein Rekordjahr in diesem Bereich war. Mit 42.094 Autos sind gleichzeitig so wenige Neuwagen wie seit 1999 nicht mehr zugelassen worden . «Gegen Ende des ersten Halbjahres 2021 haben wir angefangen, die steigenden Preise bei Gebrauchtwagen zu beobachtet», erzählt Christian Waller, Leiter der Abteilung Gebrauchtwagen beim Autohaus Losch. «Vor allem sehr junge Fahrzeuge sind betroffen, die Einstiegsmodelle und Mittelklasse.»

Der Preisanstieg bei ihnen betrage von Anfang 2021 und Ende 2022 im Schnitt 19 Prozent. Christian Waller: «Wir haben ein Plateau erreicht und die Situation hat sich wieder normalisiert. In Zukunft werden wir keinen Preisanstieg in diesem Ausmaß mehr sehen.» Von den hohen Preisen für Fahrzeuge, die schon viele Kilometer auf dem Buckel haben, profitierten diejenigen am meisten, die ihr Auto direkt oder im Rahmen einer Inzahlungnahme verkaufen. «Die Händler orientieren sich bei ihren Angeboten am aktuellen Markt. Sie gehen also das Risiko ein, wenn sie die Fahrzeuge in Zahlung geben, obwohl der Markt sehr stark ist», sagt der Gebrauchtwagen-Experte.