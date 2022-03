Alltagswissen : Deshalb wird Ouzo trübe, wenn man Wasser zugießt

Beim Kontakt mit Wasser werden Anis-Schnäpse milchig. Doch warum eigentlich? Niederländische Wissenschaftler haben nachgeforscht.

Stabiles Dreiergespann

Ouzo beispielsweise besteht aus drei Flüssigkeiten: Neben Alkohol sind auch Wasser und Anisöl enthalten. Während sich Öl und Wasser nicht mischen lassen, löst sich Anisöl durchaus in Alkohol. Für Ouzo bedeutet das: Es handelt sich um eine Mischung aus Wasser und Alkohol, wobei sich in diesem das Anisöl befindet. Dieser Mix ist stabil, homogen – und transparent.

Fügt man diesem nun Wasser hinzu, gerät die Mischung aus dem Gleichgewicht: Die Ölmoleküle sind dann von zu vielen Wassermolekülen umgeben, von denen sie abgeStoßen werden und sich deshalb zu winzigen Tröpfchen zusammenfinden. An denen wird dann das Licht gestreut und man kann nicht mehr einfach hindurchschauen, wie Forscher der Universität Twente in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» berichten.