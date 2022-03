Kontrolle schwierig : Designerdrogen erobern den Markt

Die Anzahl neuer chemischer Drogen steigt rapide an. Konsumenten können zwischen immer mehr berauschenden Substanzen wählen, wie ein neuer UN-Bericht zeigt.

Neue Drogen sind auf dem Vormarsch, wie aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht. DPA

Immer schneller kommen neue berauschende Substanzen auf den Markt. Psychoaktive Drogen, sogenannte Designerdrogen oder «Legal Highs», werden so zur großen Herausforderung. Das geht aus dem Weltdrogenbericht 2013 der Vereinten Nationen hervor, der am Mittwoch in Wien vorgestellt wurde. Während der allgemeine Drogenkonsum weltweit stabil geblieben sei, gebe es erstmals mehr Designerdrogen als international kontrollierte Substanzen. Das teilte die UN-Behörde für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) mit.

Die Zahl der psychoaktiven Substanzen sei von 166 im Jahr 2009 auf 251 bis Mitte 2012 gestiegen. International kontrolliert und verboten sind 234 Drogen. Besonders schwierig gestalte sich die Bekämpfung, weil Produzenten oft in einem gesetzlichen Graubereich arbeiten und sich die chemische Zusammensetzung oft von herkömmlichen Drogen unterscheide. Vermarktet werden die Erzeugnisse oft als scheinbar harmlose Alltagsprodukte, wie etwa Badesalz, Luftreiniger oder Düngemittel. Hergestellt werde vorwiegend in Europa und Asien.

Designerdrogen vor allem bei jungen Menschen beliebt

Die Antwort vieler Länder auf die neue Marktsituation sei, einzelne Inhaltsstoffe der neuen Drogen zu regulieren. Das wirke sich laut UN positiv auf die Lage aus. Im Allgemeinen konnte danach ein Rückgang des jeweiligen Rauschgiftes verzeichnet werden. Die genauen Auswirkungen und das Suchtpotenzial der neuen Drogen seien aber wegen der kurzen Zeit am Markt bisher nur schwer absehbar. Konsumiert werden die Designerdrogen vor allem von jungen Menschen: Knapp fünf Prozent der 15- bis 24-Jährigen in der EU haben schon damit experimentiert.

Auch in Luxemburg ist diese Tendenz zu beobachten, wie aus dem Drogenbericht «RELIS» des luxemburgischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, der bereits im Dezember veröffentlicht worden war. «Die Verbreitung solcher Substanzen übertrifft den Mittelwert der EU-Staaten.»

2011 starben 211'000 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon warnte vor dem Problem. «Besonders junge Menschen müssen für die Gefahren dieser Drogen sensibilisiert werden», teilte Ban Ki Moon zum Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr am Mittwoch mit. Insgesamt starben 2011 rund 211'000 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums.

Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge haben im vergangenen Jahr rund 17 Millionen Menschen zumindest einmal Kokain genommen. Der Verbrauch, der bisher in West- und Zentraleuropa sowie Nordamerika am stärksten war, ging aber zuletzt zurück. Dafür wächst die Nachfrage in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa zum Teil stark an. Die mit Abstand am häufigsten konsumierte Droge weltweit bleibt aber weiterhin Cannabis.