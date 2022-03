Deutscher Ex-Rapper : «Deso Dogg» kämpft mit Rebellen in Syrien

Der Berliner Ex-Rapper Denis Cuspert alias «Deso Dogg», der als Extremist gilt, ist in Syrien offenbar verletzt worden.

Der Berliner Ex-Rapper und mutmaßliche Islamist Denis Cuspert alias «Deso Dogg» ist nach Angaben von Rebellen in Syrien verwundet worden. Der unter dem Kampfnamen «Abu Talha al-Almani» an der Seite der Aufständischen in dem Bürgerkriegsland gegen die Regierung kämpfende Deutsche sei bei einem Luftangriff verletzt worden, teilte eine Dschihadisten-Gruppe am Montag in einer im Onlinenetzwerk Facebook veröffentlichten Erklärung mit. Die Rebellengruppe nennt sich selbst Volk Abrahams.