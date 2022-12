Großraum Saar-Moselle : Deutsch-französische Kinderkrippe öffnet 2023 im Saarland

Im kommenden Jahr soll im saarländischen Brebach eine deutsch-französische Kita für Säuglinge und Kinder bis drei Jahre ihre Türen öffnen. «Es ist die erste ihrer Art im Großraum Saar-Moselle und die zweite überhaupt in Europa», heißt es im Bericht des Saarländischen Rundfunks (SR). Noch seien die Bauarbeiten im Gange aber im Spätsommer oder frühen Herbst 2023 sollen die Kinder dort begrüßt werden können.

Ein Bewerbungsverfahren für deutsches und französisches Personal läuft ebenfalls auf Hochtouren. Die Angestellten werden extra in der pädagogischen Ausrichtung beider Länder geschult. Auch Sprachkenntnisse sowohl in Deutsch als auch in Französisch sollen vorhanden sein.