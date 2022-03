Rote Zahlen : Deutsche Bahn macht 1,3 Milliarden Euro Verlust

Bahn-Chef Rüdiger Grube räumt ein, die Ziele verfehlt zu haben. Grund für das Minus sind vor allem Abschreibungen im schlecht laufenden Güterverkehr und Kosten für den Konzernumbau.

Erstmals seit mehr als zehn Jahren ist die Deutsche Bahn wieder in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern schloss das Jahr 2015 trotz eines Rekordumsatzes mit einem Verlust von 1,3 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2014 hatte die Bahn noch einen Gewinn von 988 Millionen Euro verbucht. Als Hauptgründe für den Verlust nannte der Konzern außerordentliche Abschreibungen im Schienengüterverkehr und Sonderkosten durch den Konzernumbau.

Die Verkehrsleistung der Güterbahn DB Cargo ging 2015 um 4,3 Prozent zurück. Aber auch im Personenverkehr lief es nicht rund. So sank die Zahl der Reisenden in den Zügen – dazu zählen auch S-Bahnen – und Bussen der Regionalverkehrstochter DB Regio um rund 30 Millionen oder 1,2 Prozent auf 2,5 Milliarden. Dagegen fuhren mehr Menschen mit Fernzügen: Die Zahl der Fahrgäste in ICEs und Intercitys stieg um 2,9 Millionen oder 2,2 Prozent auf 132 Millionen.