Shoah: Deutsche Bibliotheken geben während der Nazizeit in Paris geraubte Bücher zurück

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne (L) hält eine Rede neben dem deutschen Diplomaten in Frankreich, Hans-Dieter Lucas (ML), einem Nachkommen Georges Mendels, Franz Reiner Wolfgang Joachim Kleinertz (MR) und und dem Präsidenten der Commission for the Compensation of Victims of Spoliation (Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations CIVS) Michel Jeannoutot (R).