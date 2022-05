Ukraine-Krieg : Deutsche Bundesinnenministerin Faeser warnt vor Destabilisierungsversuchen durch Putin

Mit Desinformationskampagnen in sozialen Netzwerken versuche der russische Präsident das Vertrauen der Deutschen in den Staat und seine Institutionen zu zerstören.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vor einer Destabilisierung der Demokratie in Deutschland vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges gewarnt. «Menschen, die in wirtschaftliche Not geraten, können empfänglicher sein für radikale Erzählungen und Lügen», sagte Faeser in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Magazin «stern». Russlands Präsident Wladimir Putin wisse dies genau: «Er will Angst schüren, unsere Gesellschaft destabilisieren», sagte Faeser. «Das ist Teil seiner Kriegsführung.»