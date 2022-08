Italien : Deutsche Erasmus-Studentin in Palermo vergewaltigt

Eine deutsche Studentin ist in Palermo überfallen und vergewaltigt worden. Wie die Polizei in der süditalienischen Hafenstadt mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter am Freitagmorgen verhaftet. Das Sexualverbrechen geschah den Angaben zufolge bereits Ende der vorigen Woche. Die junge Frau sei in der Nacht auf dem Heimweg von dem Mann überfallen und missbraucht worden. Sie wohne als Erasmus-Studentin in der größten Stadt Siziliens.