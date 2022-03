Pferdefleisch-Skandal : Deutsche Fleisch-Lieferanten im Visier

Der Pferdefleisch-Skandal wird immer undurchsichtiger. Die Lieferketten sind oft nur schwer nachzuvollziehen. Supermärkte nehmen weitere Fertiggerichte aus den Regalen.

Nach Aldi Süd hat inzwischen auch Aldi Nord Pferdefleisch in Fertiggerichten gefunden. In «Tiefkühl Penne Bolognese 750 g» und «Gulasch 540 g Dose, Sorte Rind» seien Anteile von Pferdefleisch nachgewiesen worden, teilte Aldi Nord in Essen mit.

Das Gulasch stammte von dem Lieferanten Omnimax aus Brandenburg. Omnimax wiederum bekommt die Produkte vom Konservenhersteller Dreistern in Neuruppin in Brandenburg. Eine Dreistern-Sprecherin betonte, in dem Gulasch seien nur Spuren von Pferde-DNA gefunden worden. «Auch wir sind Opfer von Etikettenschwindel. Wir sind nicht Täter», sagte sie. Auch Aldi Süd war von Omnimax beliefert worden und hatte dies bereits am Freitag mitgeteilt.