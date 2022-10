Medizin : Deutsche Forscher entdecken zweite Stammzellart im Gehirn von Mäusen

Die Universität Heidelberg teilt am Mittwoch mit, per Zufall auf eine eine neue, bislang unbekannte zweite Stammzellart gestoßen zu sein.

Die Entdeckung der neuen Stammzellen könnte ein großer Schritt in der Tumorforschung bedeuten. (Symbolbild)

Ein Forscherteam der Universität Heidelberg hat eine bislang unbekannte zweite Stammzellart im Gehirn von Mäusen entdecken können. Laut Aussage der Hochschule am Mittwoch haben die Forscher diese zufällig bei der Untersuchung von Abläufen erkannt, bei denen sich in den Hirnen erwachsener Mäuse aus Stammzellen neue Nervenzellen für die Geruchswahrnehmung im sogenannten Riechkolben bilden.

Die neuen Zellen weisen differenzierte Merkmale im Vergleich zu den apikalen Stammzellen auf, weshalb die Forscher anfangs dachten, es handle sich nicht um Stammzellen. Daraufhin durchgeführte Analysen ergaben dann, dass es sich sehr wohl um Stammzellen handle, die sich in Aufbau und Funktion von den bekannten unterscheiden.

Somit konnte bewiesen werden, dass sich die neuen Nervenzellen in dem für die Geruchsverarbeitung zuständigen Hirnbereich aus dieser neu entdeckten Stammzellgruppe bilden und nicht aus den apikalen Stammzellen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Embo Reports» veröffentlichte. Die Forscher hoffen auf neue Möglichkeiten im Kampf gegen Hirntumore, da es nahelegt, dass ähnliche Stammzellen im menschlichen Gehirn vorhanden und dort an der Tumorbildung beteiligt sind.