Schlägereien und Verletzte: Deutsche Freibäder am Anschlag – Polizei muss helfen

In Berlin (im Bild das Columbiabad) sollen mobile Wachen der Polizei eingesetzt werden.

Ungetrübter Freibad-Spaß wie hier in Nordrhein-Westfalen ist diesen Sommer nicht immer gewährleistet.

«Nach Massen-Prügelei im Saarland: Spezial-Ausbildung für Freibad-Security» – «Betreiber machtlos gegen Störer: Polizei räumt Breibad in Berlin» – «Wie Sie sich verhalten sollten, wenn es im Freibad zur Schlägerei kommt». Diese Schlagzeilen in deutschen Medien machen deutlich, wie getrübt die Freibad-Stimmung in Deutschland mitunter ist.