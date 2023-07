«Mein Lokal, Dein Lokal»: Deutsche Gastronomie-Show macht Halt im Großherzogtum

Bei der deutschen Gastronomie-Doku «Mein Lokal, Dein Lokal» treten jede Woche fünf Gastronomiebetriebe aus einer Stadt, bei laufendem Betrieb, gegeneinander an. Zusammen mit Profi-Koch Mike Süsser bewerten sich die Gastronomen untereinander. Während immer vier Gastronomen bei dem fünften zu Besuch sind, verschafft sich Süsser im Vorfeld allein einen Eindruck von dem jeweiligen Lokal. In dieser Woche stellen fünf Lokale aus Luxemburg ihr Können unter Beweis.

«Brasserie Abtei» – Grund

Den Start macht am heutigen Montag die «Brasserie Abtei» im Grund. Inhaberin Kim will ihre Mitstreiter und den Star-Juror mit einem modernen Konzept in einer historischen Location begeistern, wie der Sender schreibt.

«Tempo» – Clausen

An Tag zwei erwarten die Gäste raffinierte Kreationen von Küchenchef Jan im «Tempo» in Clausen. Der selbsternannte Perfektionist sieht die Erwartungen der Mitstreiter hoch, hofft jedoch, diese mit seinem Zusammenspiel verschiedener Zutaten überzeugen zu können.

«Brasserie Um Eck» – Hostert

Das Bergfest findet in der «Brasserie Um Eck» in Hostert statt. Der junge Gastronom Ben wird seinen Gästen eine bodenständige Küche mit Luxemburger Klassikern – mit Pferdefleisch – servieren.

«Wäistuff Leuck» – Lenningen

Am Donnerstag geht es für Sandra aus der «Wäistuff Leuck» in Lenningen an den Herd. In ihrem Lokal geben sich Weinstube und Haute Cuisine die Hand. Ihr Konzept: «hochqualitative Speisen, gepaart mit passenden Weinen».