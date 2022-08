Kippt das Homeoffice-Limit für Luxemburg-Pendler?

Ende Juni war Schluss mit der coronabedingten Aufhebung der Homeoffice-Regelung für Luxemburgs Grenzgänger. Seither müssen sie ihr Gehalt wieder anteilig im Wohnsitzland versteuern, wenn sie das Homeoffice-Limit übersteigen. Insbesondere bei in Deutschland lebenden Luxemburg-Pendlern wird das Thema seither rege diskutiert, denn mit nur 19 Tagen ist die Freigrenze im Vergleich zu Frankreich (29 Tage) und Belgien (24 Tage) eher niedrig. Immer wieder im Gespräch ist, ob die Grenze hochgesetzt wird. Luxemburgs Regierung arbeitet daran, die geltenden steuerlichen Toleranzschwellen zusammen mit den Nachbarn anzuheben. Bei Belgien und Frankreich gibt es Fortschritte , seitens der deutschen Regierung hörte man dazu bisher eher wenig.

Offenbar hat diese aber durchaus eine Vorstellung davon, inwieweit für sie eine höhere Grenze bei der sogenannten «Bagatellregelung» mit Luxemburg verkraftbar wäre. Seitens der Bundesregierung werde ein «Umfang von bis zu maximal 24 Tagen als angemessen angesehen», schreibt das Bundesfinanzministerium Anfang August in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Oppositionsparteien CDU/CSU – fünf mehr also als bisher. Von den teilweise geforderten 55 oder gar 100 Tagen, wie in einer luxemburgischen Petition, ist das aber weit entfernt.