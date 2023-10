Deutsche Influencerin: Unangebracht? «Milf»-Kommentar irritiert Cathy Hummels

1 / 6 Die Moderatorin Cathy Hummels wurde auf Instagram als «Mother I’d like to f*** bezeichnet», zu Deutsch: «Mutter, die ich gerne f***** würde». Instagram/cathyhummels Das hat sie irritiert: War das als Kompliment oder als Beleidigung gemeint? Instagram/cathyhummels Sie fragt bei ihrer Community nach: solle das heißen, dass sie sich äußerlich gut gehalten habe – für eine Mutter? Instagram/cathyhummels

Soll sie sich freuen? Soll sie weinen? Ein Kommentar unter ihrem Post hat Cathy Hummels (35) verstört. «Ich wurde gestern als ‹ Milf › bezeichnet. Ist es ein Kompliment, so bezeichnet zu werden?», schrieb sie am Tag darauf in einem neuen Post.

Warum der Begriff polarisiert

«Milf» steht für «Mother I’d like to f***», was auf Deutsch so viel wie «Mutter, mit der ich gerne ins Bett gehen würde», bedeutet. Den Begriff sollen amerikanische Studenten in Kalifornien während der 90er-Jahre erfunden haben. Durch die Teenie-Komödie «American Pie» verbreitete sich der Begriff ab 1999 weltweit. Im Film nannten Collegestudenten die Mutter eines Freundes, die damals 48-jährige Jennifer Coolidge (Stifler’s Mutter), eine «Milf».

Ist der Begriff «Milf» abwertend?

Kurz darauf nahm die Pornoindustrie den Begriff auf, wo er schnell zu den beliebtesten Kategorien gehörte. Der Branchenriese Pornhub veröffentlicht jährlich eine Statistik zu den häufigsten Suchanfragen. Der Begriff «Milf» landete 2022 auf dem dritten Platz.

Im «New York Magazin» schrieben zwei Autorinnen schon 2007: «Wir leben im Zeitalter der ‹Milf›». Die Autorinnen beschrieben, weshalb der Begriff bei Müttern gemischte Gefühle auslöst. «Moderne Frauen haben zwei Ängste: Dass uns Kinder zu haben unattraktiv macht und dass wir uns beim Versuch, sexy zu bleiben, lächerlich machen.» Positiv gesehen, helfe der Begriff Frauen im mittleren Alter, sich von der Rolle als Kümmerin ohne sexuelle Bedürfnisse zu lösen.

Auf der anderen Seite würden die Feministinnen in den Autorinnen am liebsten schreien: «Fürchten sich die heutigen Mütter tatsächlich so davor, ihre besten Zeiten hinter sich zu haben, dass sie diese schweinische Objektivierung als Kompliment sehen?» Ähnlich zwiegespalten scheint Cathy Hummels zu sein.

Ist die Bezeichnung «Milf» ein Kompliment? Auf keinen Fall. Da werden Frauen einmal mehr von Männern zu Sexobjekten degradiert. Das muss jede Frau je nach Kontext selbst für sich entscheiden. Klar, wünschen sich nicht alle Menschen, begehrt zu werden?

Cathy Hummels feiert sich selbst

Die 35-jährige Moderatorin stört sich am Beigeschmack des Begriffs, dass sie sich gut gehalten habe – für eine Mutter. Sie fragt ihre Follower: «Wie würdet ihr es finden, als ‹Father I’d like to f***› bezeichnet zu werden?» Im Sinne von: Für sein Alter sieht er noch gut aus.

Statt auf die Frage einzugehen, schrieben einige, dass Cathy Hummels solche Kommentare mit ihren Bildern provoziere. Andere ermutigen sie, ihr Ding durchzuziehen: Frauen könnten anziehen, was sie möchten und so sein, wie sie wollten, egal, ob sie jung oder alt seien.

Cathy Hummels hat sich entschieden, sich Letzteres zu Herzen zu nehmen. «Männer sind oft einfach nicht so charmant», schreibt sie. Sie sehe es nun als Kompliment. «Ich feiere mich heute!» Sie sei Mama, geschieden und habe nie besser ausgesehen. Zum Schluss ermutigt sie andere Frauen, sich auch zu feiern. «Wer macht mit?»