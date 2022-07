Mallorca : Deutsche Kegelbrüder kommen nach fast zwei Monaten aus dem Gefängnis

Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt von El Arenal.

13 Deutsche wurden verhaftet, weil sie verdächtigt werden, einen Brand in der Bar «Why Not Mallorca» im Zentrum von El Arenal ausgelöst zu haben.

Anstatt Ballermann-Party hieß es für eine deutsche Kegelgruppe Knast auf Mallorca. Den Mitgliedern des Kegelclubs wird vorgeworfen, am 20. Mai kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel einen Brand in der Nähe des Ballermanns an der Playa de Palma ausgelöst zu haben.