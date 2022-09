Streaming : Deutsche Netflix-Serie «Kleo» bekommt eine zweite Staffel

Die deutsche Streamingserie «Kleo» geht in eine weitere Staffel. Das teilte Netflix am Donnerstag mit. «Nun ist die zweite Staffel über den Rachefeldzug der Ex-Stasikillerin Kleo Straub offiziell, natürlich erneut mit Jella Haase in der Titelrolle und Dimitrij Schaad als ihrem Antagonisten/Partner in Crime, Sven Petzold», berichtete der Streamingdienst weiter. Die Dreharbeiten dazu beginnen den Angaben zufolge voraussichtlich 2023.