Christine Lambrecht: Deutsche Politikerin erntet Shitstorm für Neujahrsrede

Das ging schief: Christine Lambrecht, Bundesministerin für Verteidigung im Kabinett Scholz, postet auf ihrem Instagram-Kanal ein Video, indem sie ihren Followern ein gutes neues Jahr wünscht. Während in Berlin im Hintergrund die Böller krachen, spricht die SPD-Politikerin über den Ukraine-Krieg . Nicht nur das: Gleich nachdem sie den Krieg erwähnt hatte, spricht sie im nächsten Satz über die besonderen Eindrücke, die sie gewinnen konnte. «Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte.»

Gleich zwei Fettnäpfchen, die ihr einen gewaltigen Shitstorm auf Twitter einbrachten. So etwa kritisierte der Ukraine-Korrespondent der ARD, Vassili Golod, ihre Ansprache heftig: «Von Kiew aus betrachtet, wirkt das fast schon zynisch. Zumindest aber inkompetent», schreibt er auf Twitter.

Auch die CDU-Verteidigungsexpertin Serap Güler äußert sich kritisch. Sie hätte «null Gespür für richtige Kommunikation». Indirekt fordert sie den Rauswurf der Ministerin. Auch Scholz sieht sie in der Verantwortung: «Jede weitere Minute, in der der Bundeskanzler an dieser Ministerin noch festhalte und damit das Ansehen unseres Landes weiter beschädigt, geht auf sein Konto.»