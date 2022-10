Berlin : Deutsche Regierung billigt AKW-Weiterbetrieb

Das deutsche Atomgesetz wurde am heutigen Mittwoch angepasst. Bis April sollen die Atomkraftwerke weiter betrieben werden.

Die deutsche Regierung hat den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke des Landes bis zum 15. April auf den Weg gebracht. Die Minister billigten am Mittwoch die dafür nötige Änderung des Atomgesetzes.

Nun ist der Bundestag am Zug, der in der zweiten Novemberwoche zustimmen könnte. Der Bundesrat (Länderkammer) könnte sich Ende November oder noch etwas früher in einer Sondersitzung mit den Plänen befassen.