Auf Hawaii : Deutsche Touristin nach Hai-Angriff gestorben

Die Ärzte auf Hawaii konnten die 20-Jährige, der von einem Hai der Arm abgerissen worden war, nicht mehr retten. Die junge Frau starb eine Woche nach der Attacke.

Die von einem Hai vor Hawaii schwer verletzte deutsche Touristin ist am Mittwoch ihren schweren Verletzungen erlegen - eine Woche nach dem Angriff. Das teilten ihre Mutter und Schwester in einer Erklärung mit, die vom Maui Medical Center veröffentlicht wurde.

«Jana hat hart darum gekämpft, am Leben zu bleiben», schrieben Mutter Jutta Lutteropp und Schwester Julia Bröske. »Wir sind jedoch traurig sagen zu müssen, dass sie ihren Kampf heute verloren hat.» Krankenhaus-Sprecherin Carol Clark sagte, dass die Schwerverletzte an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen war. Am Montag hatte sie mitgeteilt, dass ihr Zustand «sehr kritisch» war.

Kalifornier zog sie aus dem Wasser

Hawaii will in einer Studie in den nächsten beiden Jahren das Vorkommen von Tigerhaien um die Inselgruppe untersuchen lassen. Seit Anfang 2012 haben die Hai-Angriffe erheblich zugenommen: In diesem Jahr gab es bereits acht, 2012 waren es zehn. Davor waren es im Schnitt drei bis vier gewesen.