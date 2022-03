Neuer Konzernsitz : Deutsche Werft dockt in Luxemburg an

LUXEMBURG/NIEDERSACHSEN - Entscheidung fixiert: Der Mutterkonzern zweier bedeutender norddeutscher Werften siedelt sich im Großherzogtum an. Der Grund: Mehr Flexibilität.

Die Meyer-Werft in Papenburg hat vor kurzem das riesige Kreuzfahrtschiff «Norwegian Escape» vom Stapel gelassen. Die Geschäfte der Firma werden künftig von Luxemburg aus gesteuert.

Betriebsrat, IG Metall und Landesregierung hatten dagegen protestiert. Vereinbart worden war, bis September eine Lösung zu finden. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Hannover wollte sich zunächst nicht zu dem NOZ-Bericht äußern, für Mittwoch kündigte er aber eine Pressemitteilung des Ministeriums an.

Flexibleres Agieren in Luxemburg

Meyer hatte den Umzug damit begründet, die nach deutschem Recht anstehende Gründung eines Aufsichtsrates umgehen zu wollen. Ein großer Vorteil des Unternehmens sei es bislang gewesen, schnell und flexibel entscheiden zu können. «Dieses lässt ein Aufsichtsrat nicht zu», hatte die Werft argumentiert. Zudem solle in Luxemburg ein Büro für den zentralen Einkauf für alle drei Werften eingerichtet werden.

Die Werft in Papenburg ist mit 3300 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber im Emsland und Ostfriesland. Laut IHK Ostfriesland-Papenburg in Emden sichert die Werft in den Landkreisen Emsland und Leer mehr als 6000 Arbeitsplätze, auf der Werft direkt und bei Zulieferern.