Öffentliche Termine abgesagt : Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz positiv auf Corona getestet

Der deutsche Regierungschef Olaf Scholz ist am Montag positiv auf Corona getestet worden.

Bundeskanzler Olaf Scholz soll sich derzeit in Isolation befinden.

Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben, so Hebestreit