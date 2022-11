Bis Mitte April 2023 : Bundestag stimmt für Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke

Der Bundestag hat in Deutschland den Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke des Landes bis Mitte April 2023 beschlossen. Einer entsprechenden Änderung des Atomgesetzes stimmten die Abgeordneten am Freitag in Berlin zu. Die Anlagen Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland sollten im Zuge des deutschen Atomausstiegs ursprünglich zum Jahresende abgeschaltet werden. In der aktuellen Krise will die Regierung aber die Energieversorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten.