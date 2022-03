Medienberichte - Deutscher Finanzminister will Benzin-Gutscheine verteilen

Die steigenden Benzinpreise drängen Regierungen weltweit in die Defensive. In Berlin regiert die Ampelkoalition nun offenbar und will Gutscheine an sämtliche Bürgerinnen und Bürger verteilen. Finanzminister Christian Lindner soll einen entsprechen Vorschlag ausgearbeitet haben. Dies berichtet die «Bild»-Zeitung.