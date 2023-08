Großregion: Deutscher kommt nach Foltervorwurf in Forbach aus Gewahrsam

SAARGEMÜND – Am Montag hatte die französische Polizei den Mann in Forbach, nahe dem Saarland, festgenommen. Seine Frau berichtete von Folter und Freiheitsberaubung. Nun kommt es in dem Fall zu einer Kehrwende.

Deutscher in Frankreich festgenommen Der Staatsanwalt von Saargemünd, Olivier Glady, wertete den Vorwurf der Freiheitsberaubung als «nicht-existente Wirklichkeit». Jean-Christophe Verhaegen/AFP/dpa

Im Fall der mutmaßlichen Freiheitsberaubung einer Deutschen in Ostfrankreich hat der zuständige Staatsanwalt eine Kehrtwende verkündet. Der Polizeigewahrsam des ebenfalls deutschen Ehemannes werde «am späten Nachmittag oder am Abend» aufgehoben, teilte Olivier Glady am Dienstag mit. Es gebe «keine Grundlage» für eine Strafverfolgung. Die dem Mann vorgeworfene Freiheitsberaubung sei «nicht existent», fügte er hinzu.

Auch habe der Gerichtsmediziner, der die 53-jährige Frau mit spanischer und deutscher Staatsangehörigkeit untersucht habe, keine Spuren von Gewalt festgestellt, sagte der Staatsanwalt.

Bereits am Dienstag hatte Glady auf «Ungereimtheiten» in dem Fall verwiesen. Möglicherweise handele es sich nicht um ein «Horror-Szenario», sondern um «nicht zufriedenstellende Bedingungen bei der Pflege einer kranken Person», sagte er am Abend vor Journalisten. Denn im Gegensatz zu früheren Berichten vom Montag habe die in Forbach entdeckte 53-Jährige weder Knochenbrüche noch blaue Flecken.

Medien hatten berichtet, in der Wohnung des Paares sei eine «Folterbank» entdeckt worden. Thomas Frey/dpa

Zu dem Fall hatte es zuvor aus Polizeikreisen geheißen, ein 55-jähriger Deutscher werde verdächtigt, seine Frau jahrelang eingesperrt und gefoltert zu haben. In der Wohnung des Paares sei eine «Folterbank» entdeckt worden. Das Zimmer, in dem das mutmaßliche Opfer entdeckt wurde, sei gesichert gewesen. Laut dem Staatsanwalt diente der Maschendraht an den Zimmerfenstern jedoch offensichtlich dazu, «die zehn Katzen, die in der Wohnung des Paares lebten, am Entkommen zu hindern».

Der aktuelle Stand der Ermittlungen scheine «vom Schreckgespenst eines Blaubarts der Moselregion wegzuführen», sagte Glady bereits am Montagabend mit Blick auf ein französisches Märchen über einen wohlhabenden Mann, der seine Frauen ermordet. Zudem hätten am Montag die ersten Vernehmungen des Mannes begonnen: Der Ehemann, der die ihm zunächst vorgeworfenen Taten bestreitet, sagte den Ermittlern demnach, dass seine Frau an Krebs erkrankt sei.