Angeblicher Betrug : Deutscher Konzern verklagt Paris Hilton

Der deutsche Versicherungsriese Allianz will Paris Hilton vor Gericht bringen. Lindsay Lohan lässt grüßen: Es geht um geliehene Juwelen, die nicht zurückgegeben wurden.

Die Allianz hat am 6. April Klage gegen Paris Hilton eingereicht. Der Rechtsstreit dreht sich um wertvolle Juwelen des Schmuckdesigners Damiani im Wert von 60 000 Dollar, die im Dezember 2008 nebst anderen Kostbarkeiten aus der Villa der Blondine in Los Angeles gestohlen wurden. Auf 2,8 Millionen Dollar belief sich der Gesamtschaden durch die Einbrecher.

Eine Sprecherin der Allianz bestätigte die Klage. Laut dem Versicherer hat Hilton zwar die Juwelen von der Polizei bekommen, doch die geliehenen Edelsteine nie dem wahren Besitzer zurückgegeben. In der Klageschrift heißt es, Damiani habe ihr die Steine 2007 gegeben, damit sie sie in der Öffentlichkeit trägt. Teil des Vertrages war auch, dass die Hotel-Erbin die Juwelen sicher verwahrt, wenn sie sie nicht angelegt habe. Statt die Stücke in einem Safe zu verwahren, habe sie aber die Haustür offen gelassen und so dem Einbruch noch Vorschub geleistet.