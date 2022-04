Deutschland : Deutscher Profi-Fußball büßt über einer Milliarde Umsatz ein

Der deutsche Profi-Fußball hat in der Corona-Pandemie bereits mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz eingebüßt. Diese Zahl betrifft die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021, wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag in ihrem Wirtschaftsreport 2022 mitteilte.