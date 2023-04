North Carolina: Deutscher Rap-Star Marteria wurde in den USA verhaftet

1 / 4 Das Mecklenburg County Sheriff's Office veröffentlicht das Polizeifoto von Marteria. Mecklenburg County Sheriff's Office Marteria ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. IMAGO/Gartner Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen. IMAGO/BOBO

Marteria gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Rappern in Deutschland. Mit seinem Album «Zum Glück in die Zukunft II» konnte er sogar die Spitze der deutschen Charts erreichen. Jetzt droht Marten Laciny – Marterias bürgerlicher Name – juristisches Ungemach in den USA.

Am 30. März wurde der deutsche Rapper in den Vereinigten Staaten verhaftet, wie das Promi-Magazin Bunte berichtet. Die Polizei in Charlotte im Mecklenburg County im US-Staat North Carolina bestätigte die Verhaftung gegenüber Bunte.

Verhaftung basiert auf Aussagen des Opfers

Auch auf der Webseite des Mecklenburg County Sheriff's Office ist die Verhaftung öffentlich einsehbar. Marteria wurde um 4.20 Uhr in der Früh in Polizeigewahrsam genommen. Gegen eine Kaution in der Höhe von 5000 Dollar wurde er um 13.17 Uhr wieder entlassen. Auf der Polizei-Webseite ist auch das Polizeifoto (Mugshot) des Rappers zu finden.