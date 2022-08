Fischsterben in der Oder : Deutsches Umweltministerium weist «Fake News»-Vorwurf aus Polen zurück

Die Bundesregierung hat polnische Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder zurückgewiesen. Die Suche nach der Ursache für die Umweltkatastrophe dauere immer noch an.

Im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder hat Polens Regierung der deutschen das Verbreiten von Falschmeldungen vorgeworfen. Nun bezieht Deutschland Stellung zu den Vorwürfen. «Wir bedauern, dass es zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist», sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Montag in Berlin mit Blick auf den Vorwurf aus Warschau, Deutschland verbreite «Fake News» (Falschnachrichten). Die Suche nach den Ursachen für das Fischsterben in der Oder sei nach wie vor nicht abgeschlossen.