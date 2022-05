Klimawandel : Deutschland erlebt neunten zu trockenen Frühling in Folge

Die Durchschnittstemperatur lag mit neun Grad um 1,3 Grad über dem vieljährigen Mittel der Referenzperiode.

Deutschland hat in diesem Jahr bereits den neunten zu trockenen Frühling in Folge erlebt. Wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) am Montag in Wiesbaden in seiner vorläufigen Bilanz mitteilte, fielen im bundesweiten Schnitt rund 125 Liter pro Quadratmeter. Das waren lediglich etwa zwei Drittel des üblichen Niederschlags in den drei Frühlingsmonaten März bis Mai.