Deutschland: Flüchtiger Messerangreifer versteckte sich in Scheune

Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit der Tötung der 17-jährigen Mara-Sophie. Ihre Leiche wurde am Sonntagabend in Barenburg gefunden.

In der Nacht auf Mittwoch soll er in Sulingen eine 30-Jährige mit einem Messer angegriffen haben.

Die Polizei fasste den Tatverdächtigen 42-Jährigen am Mittwochabend.

Am Mittwochabend gab die Polizei bekannt, dass sie den Mann, der verdächtigt wird, eine 17-Jährige getötet und eine 30-Jährige mit einem Messer schwer verletzt zu haben, gefasst hat. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler an einer Pressekonferenz genauere Informationen zum Einsatz.