Deutschland: Gewerkschaften kündigen in Ländertarifrunde Warnstreiks an

Die Tarifrunde für die 1,1 Millionen Beschäftigten der Bundesländer außer Hessen steht vor Warnstreiks. Verdi-Bundeschef Frank Werneke sagte nach der zweiten Tarifrunde am Freitag in Potsdam, die Gespräche hätten ein sehr unbefriedigendes Ergebnis erbracht, weil die Tarifgemeinschaft deutscher Länder nicht in der Lage sei, das Tarifniveau des vorangegangenen Abschlusses bei Bund und Kommunen in Aussicht zu stellen.