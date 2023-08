Deutschland: Im Emsland machen sich die Schlangen breit

Die erste Würgeschlange entdeckte ein Passant am 19. August in einem abgelegenen Teichbiotop. (Symbolbild)

In der Gemeinde Dörpen im Emsland in Niedersachsen sind innerhalb weniger Tage neun Königspythons entdeckt worden. Zuletzt stießen die Behörden während einer Absperrungsmaßnahme auf eine der frei gewordenen Würgeschlangen, wie ein Gemeindesprecher in Dörpen am Donnerstag sagte. Die Tiere kamen allesamt in den Tierpark in Nordhorn. Die Herkunft der Schlangen war zunächst unklar.