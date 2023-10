Deutschland: Impfgegner Moritz R. tötete seine Mutter – jetzt ist das Urteil da

1 / 4 Impfgegner Moritz R. wurde wegen Mordes an seiner Mutter veurteilt. Daniel Vogl/dpa Der 21-Jährige muss elf Jahre ins Gefängnis. Außerdem wurde die Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung angeordnet. Daniel Vogl/dpa Sandra R. wurde von ihrem Sohn, Moritz R., ermordet. Facebook

Um die Covid-Impfung bei seinem Bruder zu verhindern, hat der 21-jährige Moritz R. seine Mutter Sandra R. (54) erwürgt und ihr mehrere Male in den Kopf geschossen. Er verteidigt die Tat. Vor Gericht sagte er zu seiner Verteidigung: «Das ist alles die Folge von Aluminiumformaldehyd und Schwermetallen, die man mir gespritzt hat.»

Schon einen Monat vor der Tat habe er gewusst, dass es so weit kommen werde. «Ich fand es traurig, dass sie mir keine andere Wahl gelassen hat, als zu so drastischen Mitteln zu greifen», so der Mörder weiter. Reue für seine Tat zeigte der 21-Jährige keine.

Elf Jahre Gefängnis und Unterbringung in Psychiatrie

Am Donnerstag verhängte das Landgericht Hof (Bayern) eine elfjährige Freiheitsstrafe gegen den Metallbau-Lehrling. Aufgrund seines Zustands, der von Wahnvorstellungen geprägt gewesen sei, ordnete Richter Matthias Goers auch seine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an, wie Bild berichtet.

Während des Gerichtsverfahrens zeigte der junge Mann aus Thiersheim (Bayern) keinerlei Emotionen und beschrieb die Tat nüchtern: «Ich wollte, dass es kurz und schmerzlos geht.» Er sei verärgert darüber gewesen, dass seine Mutter, Sandra R., ihn geimpft hatte, was seiner Meinung nach sein Leben zerstört habe. Er schlug die 54-Jährige, anschließend strangulierte er sie mit einem Kissenbezug. Weil er glaubte, dass sie noch immer lebte, schoss er ihr zudem zweimal mit einer Armbrust in den Hinterkopf.

«Ich habe meine Mutter getötet»

Der unmittelbare Auslöser für seine Tat sei ein Blick in den Impfpass seines Bruders gewesen, der an ADHS leidet. «Sie hat ständig die Unwahrheit gesagt und Geschichten erzählt. Als ich in den Impfpass schaute, bemerkte ich, dass sie trotzdem fortfuhr, meinen Bruder zu impfen», so der verurteilte Mörder.

Nachdem er am 5. März seine Mutter ermordet hatte, verständigte Moritz R. selbst die Polizei und empfing die Beamten vor seiner Haustür mit den Worten: «Ich habe meine Mutter getötet.» Während des Verhörs zeigte er keinerlei Reue.