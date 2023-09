Deutschland: Katze ernährt sich zwei Monate lang von der Leiche ihres Herrchens

Zuvor betrat die Polizei die Wohnung, in dem ein Mann vor rund zwei Monaten gestorben war.

In Cuxhaven im deutschen Bundesland Niedersachsen verstarb ein 43-jähriger Mann in seiner Wohnung. Sein Tod blieb rund zwei Monate lang unbemerkt. Die Polizei von Cuxhaven bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Bild-Zeitung. Ein Polizeisprecher sagt: «Die Nachbarn des Verstorbenen haben sich am 16. September bei der örtlichen Polizeistation gemeldet, da sie den Verstorbenen schon seit einer Weile nicht mehr gesehen hatten und besorgt waren.»