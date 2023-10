Deutschland: Ladendieb rennt gegen Glastür – Polizei hat leichtes Spiel

Zuvor hatte der junge Mann in einem Supermarkt in Herne Lebensmittel in seinen Rucksack gepackt.

Die Polizei in Herne hatte mit einem Ladendieb leichtes Spiel: Der Mann rannte am Montag gegen eine Glastür und wurde am Boden liegend von Angestellten bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten, wie die Polizei in Bochum am Dienstag berichtete.

Der 22-Jährige hatte zuvor in einem Supermarkt in Herne Lebensmittel in seinen Rucksack gepackt. An der Kasse zahlte er zur Tarnung ein paar andere Waren. Er wurde jedoch bei dem Diebstahl beobachtet und an der Kasse angesprochen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht, kam aber nur ein paar Meter weit, bevor die Glasschiebetür am Ausgang ihn stoppte.