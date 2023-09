Deutschland: Mann vergisst Handy auf Autodach – 50 Polizisten rücken aus

Ein auf einem Autodach vergessenes Handy hat in Mindelheim in Bayern einen Großeinsatz von 50 Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Der Besitzer habe das Handy an einer Tankstelle auf das Autodach gelegt und sei losgefahren, teilte die Polizei in Kempten am Mittwoch mit. Als dieses dann wenig später auf die Bundesstrasse B18 fiel, aktivierte der Aufprall demnach die sogenannte E-Call-Funktion – und das Handy setzte einen Notruf ab.