Innenminister De Maizière : «Deutschland muss mit Anschlägen rechnen»

Der deutsche Bundesinnenminister und der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen haben am Mittwoch den Verfassungsschutzbericht 2013 vorgestellt.

Deutschland muss nach den Worten von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) mit Anschlägen islamistischer Rückkehrer aus Syrien und dem Irak rechnen. «Aus einer abstrakten Gefahr ist eine konkrete tödliche Gefahr geworden in Europa - mit Deutschland-Bezug», sagte de Maizière am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2013.