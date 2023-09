Deutschland: Mutmaßlicher Maddie-Mörder bettelt per Brief um Hilfe

Christian Brückner, der Hauptverdächtige im Fall der 2007 verschwundenen Maddie McCann, möchte, dass seine Freunde seine Verteidigung unterstützen, wenn er wegen Vergewaltigung und sexuellen Handlungen mit Kindern vor Gericht stehen muss. In einem Brief beklagte sich der verurteilte Sexualstraftäter darüber, dass die Staatsanwälte ihn als «Monster» hinstellen würden. Dies berichtet der britische Mirror. Mindestens zwei ehemalige Freunde in Portugal haben demnach in den letzten Monaten Briefe von Brückner , 46, erhalten.

Der Mirror wurde von einem anderen Ex-Kollegen auf die Briefe aufmerksam gemacht, der immer noch mit Brückners Freunden an der Algarve in Kontakt steht. Sie sagten: «Ich weiß von zwei Leuten, die Nachrichten von Chris bekommen haben. Es hat sie wirklich erschreckt. Sie hatten seit Jahren nichts mehr von ihm gehört und dann kamen plötzlich diese Briefe aus Deutschland mit der Post.»

Brückner sieht sich unfair behandelt

Brückner muss sich in Deutschland in absehbarer Zeit wegen in Portugal begangenen Vergewaltigungen und schweren sexuellen Misshandlungen an Kindern vor Gericht verantworten. Nach wie vor sind deutsche Ermittler überzeugt, dass er die kleine Maddie 2007 entführte und später ermordete. Im Mai wurde nach neuen Hinweisen eine Suchaktion in einem Stausee im Süden Portugals durchgeführt – ohne Erfolg.